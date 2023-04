Max Ernst Museum fürchtet um „Capricorne“ Deutsche Bank will Skulptur verkaufen

Für die Besucher des Max Ernst Museums in Brühl stellt die Skulpturengruppe „Capricorne“ ein ganz besonderes Highlight dar. Doch die Tage des Kunstwerks in dem Museum könnten bald gezählt sein. Die Skulptur, die seit 2005 als Leihgabe der Deutschen Bank in dem Museum steht, soll verkauft werden, wie ein Sprecher des Geldinstituts in Frankfurt mitteilte. Der von dem Finanzinstitut als Leihgeber mit der Stiftung Max Ernst geschlossene Vertrag soll demnach nicht über den 30. September hinaus verlängert werden. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über den Vorgang berichtet.