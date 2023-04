Mittagsdemo bei der Deutschen Welle Protest gegen Sparpläne der Deutschen Welle

Zu einer „Aktiven Mittagspause bei der DW“ haben am Donnerstag Mittag verdi, der Deutsche Journalisten Verband und die anderen in der Deutschen Welle (DW) vertretenen Gewerkschaften aufgerufen. Nach deren Angaben protestierten rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DW – 300 im Funkhaus Berlin, 150 im Funkhaus Bonn – gegen die Sparpläne von Intendant Peter Limbourg. Die Mittagsdemo stand unter dem Motto „Wir lassen uns den Stuhl nicht vor die Tür setzen!“ Hintergrund ist die Ankündigung der Geschäftsleitung der öffentlich-rechtlichen DW, Stellen zu streichen. Die Gewerkschaften rechnen mit bis zu 300 freien und befristeten Mitarbeitern in Berlin und Bonn, die ihren Job verlieren könnten.