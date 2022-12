Geschenktipp zu Weihnachten : Dialog auf Augenhöhe

Special Bonn Ziv Ravitz ist ein außergewöhnlicher Schlagzeuger. Und er holt sich außergewöhnliche Musiker dazu, um außergewöhnliche Musik zu schaffen. Für „Within This Stone“ ist es der Gitarrist und Sänger Lionel Loueke.

Der israelische Schlagzeuger Ziv Ravitz ist ein wirklich außergewöhnliches Talent, ein Chamäleon, das sich perfekt seinen Mitspielern anpasst. Er sucht sie sich aus: Er hat zum Beispiel mit dem Bonner Pianisten Florian Weber zusammengespielt. Im Sommer 2000 war er in die Vereinigten Staaten gezogen, um in Boston Jazzkomposition bis zum Abschluss 2004 am Berklee College of Music zu studieren. Dort lernte er Weber und Jeff Denson kennen, mit denen er 2001 das Trio Minsarah bildete. In jüngerer Zeit trat er auf dem außergewöhnlichen Album „Unseen“ mit Szymon Mika und Max Mucha in Erscheinung oder auf „The Sweetness of Finitude“ mit der Pianistin Verena Zeiner.