Die „gruppe konkret“ feiert ihr 40-jähriges Bestehen : Die Befreiung der Farbe

Bonn Im Künstlerforum versammeln sich 40 Jahre Kunst der „gruppe konkret“. 19 Mitglieder stellen ihre Werke aus. Das verspricht vielseitigen Kunstgenuss.

Die Erzählung beginnt 1981, als sich zehn Künstler aus Bonn und Umgebung zusammenfinden, angeregt von den Arbeiten Leo Breuers (1893-1975), der in seinem Nachkriegswerk das Konstruktive mit dem Poetischen verbindet. Der bis heute unermüdliche Horst Pitzen und seine Galerie Circulus sind damals die Impulsgeber für eine Kunst, die in ihrem Kern die Abstraktion verlassen hat. Konkrete Kunst geht nicht von einem Gegenstandsbezug aus, den sie reduziert, verändert, interpretiert. Konkrete Kunst verweist auf nichts anderes als auf sich selbst – eine radikale und befreiende Idee.

18 Farbtöne und immer neue Rätsel

Wie zeitlos spannend dieser Ansatz geblieben ist, lässt sich in den unterschiedlichen Positionen der derzeit 19 aktiven Mitglieder der „gruppe konkret“ nachvollziehen, die alle ihr ureigenes Regel- und Ordnungssystem aufgestellt haben. So wie Fritz Heerz, der eine Palette aus 18 Farbtönen in immer neuen rätselhaften Variationen und geometrischen Formen zu Bildern zusammensetzt. Auch Jo Kuhn hat die Befreiung der Farbe im Sinn, wenn er mehrere Farbfelder in streng horizontaler Ausrichtung miteinander sprechen lässt. Farbintensiv sind ebenfalls Walter Kreutzbergs und K.P. Kremers Arbeiten. Beide verhelfen der Farbe zu einer Autonomie, die an Mark Rothko erinnert.