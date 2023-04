Spielwiese für die Kunst Die Bundeskunsthalle präsentiert eine neue interaktive Ausstellung auf ihrem Dach

Weitere Entdeckungen gibt es im Museumsinneren, etwa mit dem „Animaloculomat“ von Klara Hobza. In diesem Fotoautomaten kann man sich fotografieren lassen und sieht sich im Ergebnis durch die Augen eines Tieres, das man vorher ausgewählt hat. Ein Spaß, der den Perspektivwechsel eingebaut hat. Bevor man im Treppenhaus schließlich den Weg nach unten in den Medienkunstraum antritt mit einer raumfüllenden Medieninstallation von Franka Marlene Foth, sollte man „I I I “ von Ryan Gander nicht verpassen. Aus einem Loch in der Treppenwand streckt eine weiße Maus den Kopf heraus und versucht, stotternd etwas zu erzählen. Was uns das animierte Tier berichten will, löst sich nicht auf. Die Aufmerksamkeit ist ihr jedoch gewiss.