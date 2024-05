Ausstellung im Frauenmuseum Bonn Die digitale Veränderung aus weiblicher Sicht

Der Rundgang beginnt mit dem historischen Teil, in dem man auf weibliche Mathematikerinnen aus allen Epochen trifft, die außerhalb ihres Forschungsfeldes häufig wenig bekannt sind, darunter Emmy Noether (Algebra), Radia Perlman (Internet) und Fei-Fei Li (Künstliche Intelligenz). Ein weiteres Kapitel erinnert an zentrale Figuren, die mit ihrer mathematisch und digital inspirierten Kunst zu Vorreiterinnen geworden sind. Da ist die Ende 2023 mit fast 100 Jahren verstorbene Vera Molnar, eine Pionierin der Computerkunst, die schon früh die Erforschung von geometrischen Formen systematisierte. Sie arbeitete 1968 zum ersten Mal an einem Großrechner der Sorbonne und begann mit einem Plotter die Metamorphosen von Quadrat, Rechteck, Kreis und Linie zeichnerisch zu untersuchen. Dabei baute sie in das Programm kleine Abweichungen ein, die in der gestörten Ordnung auf eine eigene ästhetische Qualität verweisen. In den Arbeiten „9 Sortes d‘ Ellipses“ und „Interstices“ schaut man Ellipsen und Zwischenräumen bei der Verwandlung zu.