Annett Louisan im Palladium Köln Die Euphorie der mittleren Jahre

Köln · „Ich will doch nur spieln“ machte sie berühmt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. An Schwung hat Annett Louisan in nahezu zwei Dekaden nicht verloren. Auch nicht an Fans. Denen präsentierte die 46-Jährige in Köln Neues. Manches allerdings ist ganz das Alte geblieben.

17.11.2023 , 16:00 Uhr

Inzwischen besingt Annett Louisan „Die mittleren Jahre“. Foto: Thomas Brill

Von Susanne Schramm

