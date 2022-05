Akademisches Kunstmuseum Bonn im Interimsquartier : Die Götter sind gelandet

Frank Rumscheid und Kornelia Kressirer stehen zwischen Gipsabgüssen in der Eingangszone der Interimspräsentation. Mindestens drei Jahre lang präsentiert sich das Akademische Kunstmuseum in der Römerstraße. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Akademisches Kunstmuseum eröffnet am Sonntag sein Interims-Domizil an der Römerstraße. Generalsanierung des Museums am Hofgarten verzögert sich.

Am Sonntag wird nun das Interimsmuseum an der Römerstraße 164 im „Allgemeinen Verfügungszentrum“ (AVZ III) der Universität eröffnet: Mehrere Dutzend Gipsabgüsse und die Wandfarbe gelb erinnern im Entree noch an das Haus am Hofgarten. Ansonsten herrscht absolute Platzdisziplin. Das bedeutet, dass natürlich etwa die bis zu vier Meter großen Gips-Statuen außen vor bleiben müssen. Gleichwohl gelang es der für den Umzug zuständigen Kustodin Kornelia Kressirer, etwa drei Viertel der gesamten antiken Originale auf den 450 Quadratmetern Ausstellungsfläche zu präsentieren.

In zwei Raumfluchten werden die Originale in den alten Vitrinen aus dem Museum am Hofgarten präsentiert. „Die Vitrinen haben überlebt, noch einmal werden sie nicht reisen können“, sagt Kressirer, die mit einer Neuausstattung im grundsanierten Museum rechnet. Die Präsentation in der Römerstraße wird durch zwei Räume komplettiert: einen eindrucksvoll inszenierten Saal mit Marmororiginalen und einen klimatisierten Raum für die hochkarätige Metall- und Textilsammlung.

Wichtig, „dass das Museum wieder sichtbar ist“

Um die Ausstellungsfläche zu gewinnen, mussten Wände versetzt und abgebaut werden, erläutert Frank Rumscheid, Direktor des Akademischen Kunstmuseums. Denn wo jetzt Gipse und Originale stehen, waren vorher kleine Seminarräume für Chemie- und Informatikstudenten. Für Rumscheid ist es existenziell wichtig, „dass das Museum wieder sichtbar ist“ – für die Wissenschaftler, das Publikum und den rührigen Förderverein. Er freut sich, dass nun wieder Veranstaltungen, Führungen und Sonderausstellungen möglich sind. In Planung ist eine gemeinsam mit Studenten vorbereitete Schau über antike Gemmen.

Das Interimsmuseum sei barrierefrei, und genügend Parkplätze gebe es auch, preist der Direktor das neue Domizil an. Am Hofgarten war die Situation anders.

Wann man dorthin zurückkehren kann? Rumscheid rechnet mit drei Jahren Bauzeit und danach rund vier Monaten Umzug. Doch wann die Bauzeit beginnt, sei noch nicht so klar, räumt Kressirer ein, denn der Tiefbau verzögere sich momentan, sodass der Beginn der Arbeiten im Juni/Juli kaum realistisch sei.

Foto: Thomas Kliemann Umzug im Oktober 2021

Foto: Benjamin Westhoff Oktober 2021 Die Kunst wird verpackt. zurück

