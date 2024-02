17 Hippies in der Harmonie Die halbe Welt in einer Band

9000 Nächte, so lange muss eine Band erst einmal durchhalten. Die 17 Hippies haben das geschafft. Mehr noch: Das mittlerweile zehnköpfige Berliner Weltmusikorchester hat die Zahl, mit der es eigentlich 2020 sein 25. Jubiläum feiern wollte, längst übertroffen und ist inzwischen fünfstellig geworden, mit 10.000 Abenden im Zeichen von Polka und Chanson, Tango und Bluegrass, Klezmer und Ska und allem, was für gute Laune sorgt. Jetzt sind die Hippies in die Harmonie gekommen – und bringen den ganzen Saal zum Tanzen.