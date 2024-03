Premiere im Depot 2 in Köln Im rechten Sumpf der Frauenhasser

Wann ist der Mann ein Mann? Antifeministen beantworten diese ironische Grönemeyer-Frage bierernst: Wenn er der Frau den ihr angeblich angestammten Platz aufzeigt und so die vermeintliche Ordnung zwischen den Geschlechtern wieder herstellt. Tobias Ginsburg hat in seinem Buch „Die letzten Männer des Westens“ erkundet, woher diese Haltung stammt und wie die Neuen Rechten zum Auffangbecken für all die Frustrierten und Angehängten werden.