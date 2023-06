Die neue Spielzeit im Beethoven-Haus Die Neunte Sinfonie steht im Fokus

Zum Beispiel bei der BTHVN-Woche, die vom 9. bis 11. Mai in Bonn geplant ist und von Beethoven-Haus-Präsident Daniel Hope künstlerisch verantwortet wird, der das detaillierte Programm erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben wird. Federführend beteiligt ist das Beethoven-Haus zudem an zwei in Kooperation mit dem WDR geplanten Festkonzerten am 7. und 8. Mai in der historischen Wuppertaler Stadthalle. Dort führen das Originalklang-Orchester Wiener Akademie und der WDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Martin Haselböck eine Rekonstruktion der großen Wiener Akademie vom 7. Mai 1824 auf, in der die Neunte unter Beteiligung des ertaubten Komponisten uraufgeführt worden war. Begleitet wird das Projekt in Bonn durch einen internationalen wissenschaftlichen Kongress.