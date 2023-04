Clemes J. Setz kommt zu einer Lesung nach Bonn Die Welt ist hohl

Sein Credo: Wir leben nicht auf der Welt, sondern in der Welt, in einer riesigen Hohlwelt. In Florida verdichtete sich diese seit der Antike immer wieder aufblitzende Erkenntnis im 19. Jahrhundert bei Cyrus Reed Teed, der sich einen derartigen Stromschlag verpasste, dass er, als er aus der Ohnmacht erwachte, ein ganz klares Bild von der Hohlwelt mit einem Gesamtdurchmesser von 12.700 Kilometern hatte, in der wir alle leben. Er gründete eine Sekte, die Koreshianer. Auch in Deutschland fand die Theorie von der hohlen Welt Anhänger. Peter Bender aus Worms war ein solcher. Hätte er die Bilder von der Mondlandung gesehen, er hätte sie geleugnet und wäre zum Verschwörungstheoretiker geworden. Denn der Mond und alle Himmelskörper sind nur Refexionen.