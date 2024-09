Die neue Konzertsaison Diese Klassikstars kommen zum Bahnhof Rolandseck

Aus Bonner Perspektive ist die Neubesetzung der künstlerischen Leitung der rheinland-pfälzischen Landesstiftung Villa Musica mit Ervis Gega ein echter Glücksfall. Sie lebt nicht nur in der Beethoven­stadt, sondern ist als Chefin der Klassischen Philharmonie Bonn eine intime Kennerin des hiesigen Kulturlebens und seiner Historie, die an der Schnittstelle Bahnhof Rolandeck/Arp Museum auch mit dem Nachbarbundesland verwoben ist. In ihrer neuen Position ist Gega unter anderem auch zuständig für das dortige Konzertprogramm, für das die Villa Musica seit 2020 verantwortlich ist, nachdem die damalige Museumsleitung die Zusammenarbeit mit der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft aufgekündigt hatte.