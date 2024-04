Kölner Sommerfestival 2024 Diese Shows kommen in die Philharmonie

Kölns Philharmoniechef Louwrens Langevoort liebt es, in Superlativen zu sprechen: „Wir sind das schönste, größte Theater in den Monaten Juni und Juli in Köln.“ Weil die Konzertsaison in diesen Sommermonaten immer eine kleine Atempause einlegt, gibt die Philharmonie dann die Bühne frei für Theater-, Tanz- und Show-Produktionen, die sie seit mittlerweile 35 Jahren in Zusammenarbeit mit BB-Promotion anbietet. Vier sehr unterschiedliche Produktionen werden es in diesem Jahr sein, wie Langevoort und BB-Tourmanager Matthias Lienemann am Freitag in Köln ankündigten.