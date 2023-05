Von Moses und Aron bis Nora Diese Stücke präsentiert die Bonner Oper in der neuen Spielzeit

Die Quote der Repertoireklassiker wird in der kommenden Saison etwas höher ausfallen als in der aktuellen. Gleich zu Beginn steht Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ auf dem Spielplan (Premiere: 17. September), das in einer Inszenierung von Katja Czellnik zu erleben ist und von Opernkapellmeister Hermes Helfricht dirigiert wird. Im Anschluss folgt gleich Giuseppe Verdis „Rigoletto“ (Premiere: 15. Oktober) in einer Inszenierung von Hausregisseur Jürgen R. Weber und mit Opernkapellmeister Daniel Johannes Mayr am Pult. Auch Pjotr I. Tschaikwosys „Eugen Onegin“ gehört in diese Reihe, die von „Sibirien“-Regisseur Vasily Barkhatov auf die Bühne gebracht wird. Es dirigiert wieder Hermes Helfricht. Gastdirigenten gibt es bei den Opernpremieren der kommenden Saison nicht. Die zweite Produktion, in der GMD Kaftan die Stabführung übernimmt, ist Sergej Prokofjews teils von bizarr-grotesker Komik geprägte Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“. Regisseur ist ebenfalls ein mittlerweile alter Bekannter am Bonner Haus: Leo Muscato, der hier zuletzt Händels „Agrippina“ inszenierte.