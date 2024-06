Premieren in der neuen Spielzeit Diese Stücke zeigt das Junge Theater Bonn 2024/25

Für den Intendanten, der selbst inszeniert, ist „Geheime Freunde“ eine zeitlose Erzählung. Das Stück basiert auf dem Roman „Der gelbe Vogel“ von Myron Levoy und skizziert die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei jüdischen Kinder während des Zweiten Weltkriegs. Der zwölfjährige Alan lebt 1944 in New York, wo der Krieg weit weg zu sein scheint, bis ein jüdisches Mädchen in der Nachbarschaft einzieht. Naomi ist aus Frankreich geflohen, wo sie miterleben musste, wie die Gestapo ihren Vater erschlug. Sie ist schwer traumatisiert. Alan soll sich um sie kümmern – anfangs sehr zu dessen Missfallen. Dann aber setzt sein innerer Wandel ein. Die Inszenierung richtet sich an ein Publikum ab zwölf Jahren.