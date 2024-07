Rückblick: Beethoven Orchester Bonn Dirk Kaftan: „Die Bonner sind geströmt“

Für Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan scheint die Welt wieder in Ordnung zu sein. Zumindest, was die Publikumsresonanz bei den Konzerten des Beethoven Orchesters Bonn (BOB) angeht. Bevor sich das Orchester an diesem Wochenende – und mit einem kleinen Umweg übers Concertgebouw in Amsterdam im Anschluss – in die Ferien verabschiedet, blickte der Dirigent im Gespräch mit dieser Zeitung noch einmal auf die vergangene Spielzeit zurück. „Wir sind mindestens auf dem Level der Rekordsaison vor der Corona-Pandemie“, berichtet er. „Die Bonner sind geströmt. Wir haben eine Auslastung von über 90 Prozent und auch die absoluten Zahlen sind super. Und das ohne eigene Konzerthalle. Wir sind extrem erleichtert, dass die Leute unseren Weg mitgehen.“