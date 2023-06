Letztes Freitagskonzert der Saison Dirk Kaftan dirigiert ein buntes Programm

Das Leben sei wie eine Schachtel Pralinen, philosophierte Tom Hanks als Forrest Gump in dem nach dieser Figur benannten Kinofilm: „Man weiß nie, was man bekommt.“ Ein bisschen so fühlte sich auch das Programm des letzten Freitagskonzert des Beethoven Orchesters in der Bonner Oper an. Es war ein Abend voller musikalischer Überraschungen, voller sehr unterschiedlicher Eindrücke, traurige, fröhliche, nachdenkliche und lustvolle. Wie das Leben eben. „Transatlantisch“ hatte man den Abend wegen des amerikanischen Schwerpunkts überschrieben, was Generalmusikdirektor Dirk Kaftan am Konzertbeginn jedoch leicht differenzierte: „Die wichtigere Überschrift ist die der Suche.“