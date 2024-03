“Beethoven Lounge“ im Bonner Pantheon Dirk Kaftan fragt: „Kann man musikalisch aufforsten?“

In seiner sechsten Sinfonie, der „Pastorale“, hat Ludwig van Beethoven seine Liebe zur Natur musikalisch besonders schön zum Klingen gebracht. Mit einer reduzierten Version dieser „Ode an die Natur“ stimmten Musiker des Beethoven Orchesters unter der Leitung ihres Chefs Dirk Kaftan am Montagabend auf die Gesprächsrunde der „Beethoven Lounge“ im Pantheon ein. Kaftan, der den Talk wie immer selbst moderierte, sprach mit der Cellistin Tanja Tetzlaff und dem Schweizer Martin Bauert, dem Leiter Naturschutz des Zoo Zürich, und weiteren Gästen über Klimaschutz und Nachhaltigkeit und darüber, was das mit der Musik zu tun hat und wie Musik und Musiker ihren Beitrag zur Erhaltung der Schöpfung beitragen können.