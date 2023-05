Die neue Saison des Beethoven Orchesters Dirk Kaftans Pläne für 2023/2024

Auf Tour

„Wir wollen erst einmal nicht die fernen Ziele in den Fokus rücken“, kündigte Kaftan die Reihe der sechs Gastspielkonzerte außerhalb Bonns an. Wir möchten gerne in den Dialog mit Osteuropa einsteigen.“ Es gibt bereits erste Gespräche mit dem Beethovenfest in Warschau, wo das Beethoven Orchester 2025 fünf Konzerte spielen soll. In der kommenden Spielzeit wird man im Mai bereits in Ljubljana in Slowenien gastieren. Außerdem spielt das Beethoven Orchester in Essen, Koblenz, München, Villach und zum Abschluss der Saison im Concertgebouw Amsterdam. ht