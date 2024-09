Das Jahr 1923 beim Beethovenfest Dirk Kaftans Streifzug durch ein schlimmes Jahr

Es gibt vielleicht kein anderes Lied, das die Stimmung im Deutschland des Jahres 1923, als die Hyperinflation ihren Höhepunkt erreichte, so auf den Punkt bringt wie Robert Steidls „Wir versaufen unsrer Oma ihr klein Häuschen“. Selbst der Schriftsteller Kurz Tucholsky war seinerzeit ganz begeistert von der dem munteren Stück, das er als Volkslied in seiner „reinsten Form“ bezeichnete. „Man beachte“, analysierte er hellsichtig, „mit welcher Feinheit die beiden Generationen einander gegenübergestellt sind: die alte Generation der Großmutter, die noch ein Häuschen hat, erworben von den emsig verdienten Spargroschen – und die zweite und dritte Generation, die das Familienvermögen keck angreifen und den sauern Schweiß der Voreltern durch die Gurgel jagen!“ Man nennt so etwas auch Galgenhumor. Das Beethoven Orchester hatte sich mit diesem Lied und weiteren Beiträgen am Freitagabend gemeinsam mit Konzertdesigner Iñigo Giner Miranda für das Beethovenfest auf eine szenisch-musikalische Reise in das vermaledeite Schicksalsjahr gewagt. Am Ende blieb das Fazit: Die schrecklichen, von Ruhrbesetzung, Hyperinfaltion und Hitler-Putsch geprägten Monate hatten nicht viel Gutes zu bieten – außer der Musik.