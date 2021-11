Aktion „Bonn liest ein Buch“ : Diskussion über Juli Zeh im BaseCamp

Bonn Bonn liest ein Buch: Zu Juli Zehs Roman „Über Menschen“ entfaltet sich im Dottendorfer BaseCamp eine lebhafte Debatte. Der General-Anzeiger ist als Medienpartner dabei.

So eine kernige Alliteration entfaltet doch nach wie vor ihre Wirkung: „Bracken. Bonn. BaseCamp.“ Unter diesem Motto hatten Eva Blömer, Ideengeberin für „Bonn liest ein Buch“, und das Bonner Literaturhaus am Sonntagnachmittag in das originellste Hostel weit und breit eingeladen – das BaseCamp in Dottendorf. Zwischen knuffigen Vintage-Wohnwagen und chromglänzenden amerikanischen Air Streams ging es in Form von Lesung und Diskussion um Juli Zehs aktuellen Bestseller „Über Menschen“, und dieser spielt bekanntlich in dem fiktiven brandenburgischen Kaff Bracken. Als Medienpartner begleitet der General-Anzeiger die Aktion „Bonn liest ein Buch“ von Anfang an.