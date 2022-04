Martina Schwarzmann im Pantheon Bonn : „Do is schoa vuil Schmarrn dobei“

Bonn Die bayerische Liedermacherin und Kabarettistin Martina Schwarzmann muss sich im Pantheon schon einmal selbst übersetzen. Dem Spaß an ihrem Programm tut das keinen Abbruch.

„Do is schoa vuil Schmarrn dobei“, sagt Schwarzmann zu Beginn ihres aktuellen Programms „Genau richtig“, aber mit dem Schmarrn ist keineswegs ihr Bühnensolo mit Gitarre gemeint. Die 1979 in Fürstenfeldbruck auf die Welt gekommene Liedermacherin und Kabarettistin ist eine Klasse für sich – eine eigenwillige und unverwechselbare Künstlerin mit dem Herzen am richtigen Fleck, nicht am rechten.