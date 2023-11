Nachruf Früherer Philharmoniechef Franz Xaver Ohnesorg gestorben

Es war der berühmte Geiger Isaac Stern, dem es gelang den ausgebildeten Flötisten Ohnesorg aus Köln fortzulocken. Auf seine Einladung hin wurde er der erste nicht-amerikanische Executive and Artistic Director der Carnegie Hall in New York City. Doch schon bald wurde er dort wegen seiner Reformpläne und wegen seines Führungsstils heftig angefeindet. Nach zweieinhalb Jahren kehrte als Intendant der Berliner Philharmoniker nach Europa zurück. Zwar bereitete er in Berlin die Ära Sir Simon Rattles vor, doch so nachhaltig wie in Köln wurde sein Wirken in der Hauptstadt nicht wahrgenommen. 2003 ging Ohnesorg wieder ganz ins Rheinland zurück.