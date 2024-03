Romantischer Zauber im nüchternen Saal Ein besonderes Konzert im Alten Bundesrat

Irgendwie passt die Musik von Paul Hindemith sehr gut in den Plenarsaal des Bundesrates in Bonn. Musik wie Architektur haben sich von romantischem Pomp und politischer Großmannssucht emanzipiert und strahlen eine gewisse Sachlichkeit aus. Gespielt wurde sie von der Bläserformation „I Solisti Bonna“, einem aus Musikern des Beethoven Orchesters zusammengesetzten Quintett. Bereits seit 2018 veranstaltet das Beethoven Orchester im Plenarsaal in Zusammenarbeit mit dem Haus der Geschichte regelmäßig Kammerkonzerte. Es ist ein Ort, dessen historische Bedeutung für die Bundesrepublik in diesen Tagen noch einmal besonders deutlich hervortritt: Am 23. Mai vor 75 Jahren hat hier der Parlamentarische Rat das Grundgesetz verkündet.