„Der Messias“ in der Springmaus Ein Chaos, das das Publikum begeistert

Sie sind Maria und Josef, Gott und Gabriel, Herodes und die Geburtshelferin Josefine: Theo (Guido Fischer) und Bernhard (Jörg Kernbach, der den erkrankten Björn Jung vertritt), haben in der Springmaus durchaus allerhand zu tun. In Rekordzeit wechseln sie Kostüme und Rollen gleichermaßen, da die beiden Chaoten immerhin versuchen, die gesamte Weihnachtsgeschichte aufzuführen, von den ersten Prophezeiungen aus dem Morgenland über den himmlischen Plan bis hin zur Geburt Jesu im Stall. Ein ambitioniertes Vorhaben – und auch wenn die Klamauk-Klamotte „Der Messias“ in der Fassung von Fischer & Jung längst zum festen alljährlichen Programm der Springmaus gehört, wird die Aufgabe dadurch nicht leichter. Oder weniger unterhaltsam.