Premiere im Euro Theater Central Bonn Ein Familienschicksal als Dokumentation des Grauens

Vor dem Domizil an der Budapester Straße 19 ragt ein riesiger Kran in den Himmel, drinnen bröckelte plötzlich die Decke. Das Euro Theater Central (ETC) musste also kurzfristig umdisponieren für die Vorstellung seines Stückes „Familie Apfel – Ein Schicksal als Mahnmal“ im Rahmen der erstmals in Bonn veranstalteten „Tage des Exils“. Die ausverkaufte Premiere am Sonntag war nach Aussage der Theaterleiterin Ulrike Fischer ein „Ritt auf Messers Schneide“. Aber gerade um die Ecke an der Thomas-Mann-Straße fand sich im letzten Moment noch ein Raum für die Performance.