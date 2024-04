Rüdiger Safranski im Bonner Schauspielhaus über Franz Kafka Ein Genie voller Selbstzweifel

Wo findet das eigentliche Leben also statt? „Das ist die Grundkonstellation in Kafkas Leben – dieses doppelte Schuldgefühl. Das war auch sein Antrieb, das hat ihn befeuert. Das macht sein Genie aus“, so Safranski. In seinem Tagebuch notierte der 1883 in Prag geborene Schriftsteller damals kurz und bündig: „Alles, was sich nicht auf Literatur bezieht, hasse ich.“ Was für eine monströse Konsequenz.