Premiere der „Rocky Horror Show“ im Musical Dome Köln : Ein Klassiker zum Mitmachen

Brad und Janet in der Bredouille: Sie sind bei Außerirdischen gelandet. Foto: Jochen Quast

Köln "Rocky Horror Show" heißt: Mitmachmusical für alle. Im Kölner Musical Dome feierte der Klassiker seine Rückkehr auf die Bühne. Ein feuchtfröhlicher Riesenspaß.

Glücklich, wer eine Zeitung dabei hatte. Wenn Janet (Jenny Perry) und Brad (Sev Keoshgerian) bei heftigstem Unwetter mitten im Nirgendwo ihr liegengebliebenes Auto verlassen, um Hilfe zu holen, regnet es nicht nur auf der Bühne des Kölner Musical Domes in Strömen, sondern auch auf die Köpfe des Publikums. In Richard O'Brians "Rocky Horror Show" muss man immer damit rechnen, dass die Zuschauer gutgefüllte Wasserpistolen griffbereit haben, die sie sehr gezielt zum Einsatz bringen. Da hilft nur, wie Janet Schutz unter einer aufgefalteten Zeitung zu suchen.

Das Publikum spielt in dem abgedrehten, frivolen Show-Klassiker, der im kommenden seinen 50. Geburtstag feiert, seit jeher eine Hauptrolle. Es kommen viele im Rocky-Dresscode zur Kölner Premiere der BB-Promotion-Tournee-Produktion: Viel Lack und Leder gibt's da zu sehen. Und sie machen mit. Tanzen den den "Time Warp", werfen Klopapier, und wenn der elegant in Corsage und High Heels über die Bühne schreitende Frank 'n' Furter (Oliver Savile) lasziv "Antici..." haucht, ergänzen sie "...pation". Fällt der Name "Dr. Scott" hallt es "Huhh!" aus dem Publikum. Besonders aber ist der Erzähler mit den Publikumsreaktionen wie den unvermeidlichen "Boring!"-Rufen konfrontiert, die in Köln der in seiner noblen Arroganz einzigartige Sky Dumont glänzend pariert.

Mit vollem Körpereinsatz die Lust erweckt

Die von Sam Buntrock inszenierte Geschichte um den außerirdischen Frank 'n' Furter, der sich im Labor seinen eigenen Lustknaben erschafft und darüber hinaus in seinen biederen Gästen Janet und Brad mit vollem Körpereinsatz die Lust erweckt, mag heute vielleicht niemanden mehr schockieren. Ziemlich frech aber kommt sie noch immer herüber. Das liegt nicht nur an den tadellosen Bühneneffekten, sondern in erster Linie an dem insgesamt großartigen Ensemble, das von Oliver Savile souverän angeführt wird. Der hochgewachsene, muskulöse Brite weiß sich zu bewegen, improvisiert kleine Pointen und hat eine Stimme, die die Sinnlichkeit der Figur wunderbar herüberbringt.

Auch Frank 'n' Furters schräges Gefolge ist typgerecht besetzt – der recht schlichte blonde Muskelprotz Rocky (Ryan Goscinski) ebenso wie der kauzige, mit toller Stimme begabte Riff Raff (Christan Lunn). Auch Magenta (Sydnie Hocknell) und Columbia (Eleonor Walsh) bereiten Freude. Bei Jordan Castle hat man den Eindruck, er sei vor allem für die Rolle des an den Rollstuhl gefesselten Dr. Scott gecastet worden, den er mit hartem deutschen Akzent perfekt verkörpert, während sein Kurzauftritt als Eddie stimmlich zwar mitreißt ("Hot Patootie Bless My Soul"), die Bühnenpräsenz hingegen weniger.

Im Hintergrund eine fünfköpfige Band

Und im Hintergrund spielt eine fünfköpfige Band, die den Abend zu eineem Glam-Rock-Fest macht. Großer Jubel am Schluss, den Oliver Savile nutzt, um das bestens gelaunte Publikum zu animieren, am Ausgang für das Willkommens-Zentrum für Ukraine-Flüchtlinge am Hauptbahnhof zu spenden.