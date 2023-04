Premiere am 14. und 15. April Ein Probenbesuch bei „Die Welle“ am Jungen Theater Bonn

Es ist ein äußerst kritischer Moment in dem Stück. Die Story kippt, der Bruch ist physisch spürbar. Gerade noch war das Ganze ein soziologisches Experiment, ein Rollenspiel. Und jetzt ist daraus blutiger Ernst geworden. Der Ton in der Gemeinschaft wird rauer, der Anpassungsdruck wächst, Gewalt kommt ins Spiel. Daniel ist angespannt, er spürt, dass Laura ihm entgleitet, dass diese schöne Beziehung in höchster Gefahr ist, auseinanderzubrechen. Laura, die ohnehin skeptisch war, hat die Reißleine gezogen und die Bewegung „Die Welle“ verlassen. Sie will jetzt, nachdem Daniel ihr richtig weh getan hat, ihren Freund nicht mehr sehen. Daniel selbst, der lange genug mit der „Welle“ mitgeschwommen ist, wovon er sich karrieretechnisch einiges erwartete, steht vor dem Scherbenhaufen seiner Liebe.