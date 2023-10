Maybebop im Pantheon Bonn Ein Quartett so stark wie nie

Musik mithilfe von KI? Das kommt für Maybebop nicht infrage. Das a-cappella-Quartett, das jetzt im Pantheon zu Gast war, lässt in seinem aktuellen Programm „Muss man mögen“ zu Anfang zwar digitale Avatare auf der Bühne erscheinen, weist diese aber schnell in die Schranken. Echte Stimmen sind eben besser. Ohnehin stehen Christoph, Jan, Lukas und Oliver so manchen gesellschaftlichen Entwicklungen in und außerhalb der digitalen Sphäre skeptisch gegenüber und erweisen sich dabei als so stark wie nie.