Schauspieler Rolf Mautz berichtet aus seinem Leben auch in Bonn : Ein Schauspielerleben

Preisträger Rolf Mautz bei der Verleihung des Bonner Theaterpreises. Foto: Ronald Friese

Bonn Rolf Mautz hat viele Bühnen gesehen. Deren Bretter bedeuten ihm tatsächlich die Welt. Sie bescherten ihm ein reiches Leben, aus dem er jetzt in Buchform berichtet. Die 374 Seiten bieten einen reichen Fundus an Einsichten und Anekdoten.



Von Elisabeth Einecke-Klövekoern

Eine alte Bergmannsweisheit lieferte den Titel zum Rückblick auf ein Theaterleben: „Vor der Hacke ist es immer dunkel“. Der Arbeiter im dunklen Stollen wusste nicht, was ihn erwartete nach dem nächsten Schlag mit der Hacke ins Gestein: Kohle, eine Gas- oder Wasserblase, Gefahr oder Glück? Der langhaarige junge Mann auf dem Buchcover wusste auch nicht, wohin es ihn treiben würde nach der Entscheidung für das Theater. Nun hat er auf 374 Seiten formuliert, was ihn vor, auf und hinter der Bühne bewegte.

Der Schauspieler Rolf Mautz kam zur Spielzeit 2003/04 mit dem Beginn der Generalintendanz von Klaus Weise ans Theater Bonn. Zehn Jahre später endete sein Engagement mit der letzten Aufführung von Marina Carrs „Am Katzenmoor“ in der Halle Beuel. Mautz spielte den alten Patriarchen Cassidy, so etwas wie die Summe all der mächtigen Vaterfiguren, mit denen er am Bonner Schauspiel überzeugte. Darunter James Tyrone in „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ (2009) und Big Daddy in „Katze auf dem heißen Blechdach“ (2010). 2013 erhielt Mautz den „Thespis“-Preis des Vereins der Freunde der Kammerspiele und verabschiedete sich in den Ruhestand, aber keineswegs von der Bühne. Gastspiele unter anderem in Heidelberg und Bregenz und als Krönung seiner Karriere schließlich 2018 am Wiener Burgtheater folgten.

Eine vielfarbige Chronik von Glücks- und Zufällen

Burghart Klaußner, mit dem Mautz eine lange Freundschaft verbindet, schrieb das Vorwort zu dem nun in Buchform vorliegenden „Text eines Lebens“, in dem Berufliches, Gesellschaftliches und Privates geschickt verwoben sind zu einer vielfarbigen Chronik von Glücks- und Zufällen, Irrtümern und Enttäuschungen, komischen Begebenheiten und (selbst)ironischen Beobachtungen.

Für Rolf Mautz war das Bonner Engagement auch eine Heimkehr. 1946 kam er in Bad Godesberg zur Welt, verbrachte hier einen Teil seiner Kindheit und Jugend und besuchte mit einer theaterbegeisterten Tante Vorstellungen in den Kammerspielen. Die Eltern trennten sich früh. Anschaulich und oft mit lakonischem Witz schildert Mautz seine Zeit in Kinderheimen und in Internaten. Es sind die typischen Erfahrungen seiner Generation mit autoritären Lehrern und Erziehern, verschärft durch reduzierte familiäre Zuwendung. Einen Abschnitt widmet er dem legendären Bonner „Rathaussturm“ 1973. Da hatte er seine Schauspielausbildung in Bochum schon abgeschlossen und war fest am Theater Köln engagiert. Das dem Klassenkampf verschriebene junge Ensemble beteiligte sich selbstverständlich an den Protesten in der damaligen Bundeshauptstadt.

Früher Glauben an die Weltverbesserung

Wolf Biermanns Ausbürgerung aus der DDR nach dem großen Konzert in Köln und erste Erfahrungen mit dem real existierenden Sozialismus ließen den Glauben an die Weltverbesserung unter der Diktatur des Proletariats bald zerbrechen. Von 1976 bis 1979 war Mautz am Schauspiel Frankfurt engagiert, erlebte hautnah das Scheitern des Mitbestimmungsmodells und zog wieder nach Köln, wo er bis 1982 blieb. Es folgten Engagements am Schauspielhaus Hamburg und an der Berliner Schaubühne, wo Luc Bondy für ihn zu einem prägenden Regisseur wurde. Nächste Stationen waren das Berliner Schillertheater und ab 1990 das Staatstheater Darmstadt, wo er Klaus Weise kennenlernte, mit ihm 1992 nach Oberhausen zog und ein Jahrzehnt später schließlich in der Bundesstadt Bonn mit ihren „Zwei Welten“ ankam. Mit seiner Frau, der Schriftstellerin Elfriede Müller, und dem gemeinsamen Sohn Paul lebt er weiterhin in Bad Godesberg.

Mautz erweist sich als vorzüglicher Erzähler, der – deutlich geschult an der Prosa Thomas Bernhards – bisweilen den chronologischen Fluss um anekdotische Inseln strudeln lässt oder mit kleinen Dialogen szenische Wellen schlägt. Das Kapitel „Bergwerk“ hat indes nichts mit dem Kohleabbau im Ruhrgebiet zu tun, sondern mit Sibylle Berg, die ihm das Stück „Herr Mautz“ auf den Leib schrieb. Eine Ehre mit Seltenheitswert und sehr mautzischer Hinterhältigkeit.