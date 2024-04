Andrés Orozco-Estrada dirigiert das Gürzenich-Orchester in Köln Ein sehr persönliches Kennenlernen

Es wurde am Donnerstag in der Philharmonie eindeutig mehr getuschelt als sonst. Das Bedürfnis des Publikums, sich auszutauschen, lag greifbar in der Luft: Der „Neue“ war da. Andrés Orozco-Estrada, der im kommenden Jahr den Stab von François-Xavier Roth als Chefdirigent des Gürzenich-Orchesters und als Generalmusikdirektor der Stadt übernimmt, gab schon einmal eine Kostprobe seines Könnens. Zwar ist er nicht das erste Mal in der Philharmonie zu Gast gewesen, aber das erste Mal, nachdem er vor einem Jahr für das Amt den Vertrag unterschrieb.