Kultur-Tipp Eine Bonnerin macht ein Musikfestival

Die in Bonn aufgewachsene Cellistin Sofia von Freydorf kommt in ihrem Beruf sehr viel herum. Sie tourte mit dem Gustav Mahler Jugendorchester, spielte in der Akademie der Sächsischen Staatskapelle Dresden, trat bei den Londoner Proms und den Salzburger Festspielen auf und seit einem Jahr ist sie stellvertretende Solocellistin der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin. Aber die 29-Jährige kehrt auch immer wieder gerne in ihre Heimatstadt Bonn zurück, wo sie ab dem 24. August zum dritten Mal ein eigenes kleines Kammermusikfestival organisiert. Mit prominenter Unterstützung: Schirmherr ist der große österreichische Pianist Alfred Brendel. Zusammen mit ihr reisen neun weitere Musikerinnen und Musiker an, die wie die Klarinettistin Viviana Rieke ebenfalls aus Bonn kommen oder die sie während der Ausbildung und bei Kursen etwa der „Villa Musica“ kennengelernt hat.