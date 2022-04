Julia von Locadou liest im Schauspielhaus Bonn : Eine Prophetin ohne Zöpfe

Julia von Lucadou war Stadtschreiberin in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Julia von Lucadou legt mit „Tick Tack“ einen Roman vor, der von der dunklen Macht digitaler Medien und einem sinistren Verschwörungstheoretiker handelt. In deren Sog gerät die 15-jährige Mette. Die Autorin stellte sie dem Bonner Publikum vor.

Einserschnitt auf dem Zeugnis, Ethikpreis und ein NRW-Stipendium: Vor der 15-jährigen Mette liegen alle Möglichkeiten wie auf einem Silbertablett. Stattdessen unternimmt das Mädchen einen Selbstmordversuch. Dann lernt sie den älteren Jo kennen, einen im Leben gescheiterten Verschwörungstheoretiker, der sie für seinen Kampf gegen den Mainstream rekrutiert – den er vorrangig über das Videoportal TikTok steuert. So ließe sich das Szenario in „Tick Tack“ zusammenfassen, dem neuen Roman von Julia von Lucadou. Auf Einladung des Bonner Literaturhauses und der Parkbuchhandlung ist die frühere Bonner Stadtschreiberin ins Schauspielhaus in Bad Godesberg gekommen, um ihr aktuelles Buch vorzustellen.