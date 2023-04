Dass Beethoven Orchster Bonn in der Bundeskunsthalle Eine seltsame Hochzeit auf dem Eiffelturm

Louis Durey sei krank gewesen, hieß es, und so steuerten am Ende lediglich fünf Komponisten der sogenannten „Groupe des Six“ ihre Musik zu dem surrealistischen Ballet-Spektakel „Die Hochzeit auf dem Eiffelturm“ bei, das bei seiner Uraufführung 1921 im Theatre des Champs Elysees einen handfesten Skandal provozierte. Ein Stück, das perfekt zur aktuellen Ausstellung „1920er – Im Kaleidoskop der Moderne“ passt, die gerade in der Bundeskunsthalle eröffnet wurde. Im fast ausverkauften Forum des Hauses hörte man am Mittwochabend den Musikerinnen und Musikern des Beethoven Orchesters zu, die das wilde Stück mit ansteckender Spiellust zur Aufführung brachten. Die beiden Sprechrollen teilten sich Chefdramaturg Tilmann Böttcher und Dirigent Daniel Johannes Mayr, deren Dialoge nicht selten für amüsierte Reaktionen aus dem Publikum im fast ausverkauften Saal sorgten. Getanzt wurde nicht.