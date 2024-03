“Schlachthof 5“ im Theater im Ballsaal Bonn Eine utopische Satire

Einen „Pflichttanz mit dem Tod“ nannte der amerikanische Schriftsteller Kurt Vonnegut (1922-2007) seinen 1969 erschienen Roman „Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug“. Es ist eine utopische Satire und ein Schlüsselwerk der Postmoderne. Erzählt wird die Geschichte von Billy Pilgrim, der buchstäblich aus der Zeit fällt. Vonnegut nahm als Infanteriesoldat am Zweiten Weltkrieg teil, wurde von den Deutschen gefangen genommen und überlebte 1945 im Keller eines stillgelegten Schlachthofs in Dresden den Feuersturm beim Bombenangriff auf die Stadt. Seine Kriegserlebnisse spiegeln sich in der Figur des Billy.