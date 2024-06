Sommerfestival in der Philharmonie Elvis kommt nach Köln

Bonn · Seine gewaltige Stimme und sein unwiderstehlicher Hüftschwung machten Elvis Presley zur Legende. Im Juli kommt er gleich dreifach nach Köln, wenn die „Elvis Tribute Artist World Tour“ für jede Ära in der Karriere des „King of Rock ’n’ Roll“ einen eigenen Interpreten präsentiert. Wir haben die Show vorab in Edinburgh besucht.

07.06.2024 , 15:00 Uhr

Shawn Klush als Elvis Presley. Foto: © Shawn Klush

Von Bernhard Hartmann Redakteur Feuilleton