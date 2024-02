„Grande Dame der Kultur“ Bonner Kommunalpolitikerin Erika Coché wird 80

Als „Grande Dame der Kultur“ bezeichnete der ehemalige Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch die langjährige Kulturausschussvorsitzende Erika Coché, als er sie 2014 in den erlauchten Kreis der Stadtältesten aufnahm. In dem Jahr trat die SPD-Kulturpolitikerin nach 25 Jahren im Bonner Rat nicht mehr zur Wahl an, blieb aber in verschiedenen Gremien aktiv, nicht zuletzt im Kulturausschuss als Sachkundige Bürgerin. Präsent ist sie weiterhin, man sieht sie in Konzerten oder im Theater. „Das sind die schönen Seiten meines Jobs, ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei“, hat sie einmal gesagt.