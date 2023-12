Benefizkonzert in Bonn Erinnerung an die Shoah im Beethoven-Haus

Auf dem Weg in den Tod hatten viele der jüdischen Opfer des Holocaust schon alles verloren, Kinder, Eltern, Schwestern, Brüder, Freunde, ihr Hab und Gut sowieso. „Ich komme aus einer Holo­caust-Familie“, erzählt der israelische Klarinettist Nur Ben Shalom. „Mein Großvater, der in Wien geboren wurde, war der einzige Überlebende.“ Als Jugendlicher hatte er sich neun Monate lang in einem Erdloch verstecken können.