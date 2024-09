Rockkonzert in der Harmonie Erja Lyytinen ist immer gut für eine Überraschung

„Ich sage euch, wenn ihr aufwachen müsst“: Ja, das tut Erja Lyytinen tatsächlich. In der Mitte ihres Konzerts in der Harmonie hat die Finnin mit den heißen Saiten ein kleines Wiegenlied eingebaut, damit das Publikum zumindest ein paar Minuten lang verschnaufen kann. Wäre jetzt nicht zwingend nötig gewesen, dafür ist das offizielle Set mit gerade einmal 75 Minuten nicht lang genug, aber die Geste zählt, zumal ihre Fans ansonsten Feuer und Flamme sind und den krachenden Bluesrock der 48-Jährigen ausgiebig feiern. Zu Recht – zumindest was Lyytinen angeht.