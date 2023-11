„Bonn liest ein Buch“: Experten im Basecamp Erschreckende Gedankenspiele zu „Dschinns“

In dem Roman hält die Familie Yilmaz, die zu besagter Beerdigung in die Türkei reist, ihre kurdische Identität geheim. Im Basecamp erläutert Cahit Basar, Generalsekretär der Kurdischen Gemeinde Deutschland, welchen Repressalien die Kurden ausgesetzt sind, nicht nur in der Türkei, sondern auch in Syrien, im Iran und Irak. „Der Auswanderungsdruck auf die kurdische Bevölkerung ist außerordentlich groß“, so Basar. „Die kurdische Identität ist nicht anerkannt. In der Türkei wird ihnen die muttersprachliche Erziehung ihrer Kinder verwehrt.“ Bezeichnend ist, dass selbst Basar als Generalsekretär der Kurdischen Gemeinde kein Kurdisch spricht: „Dahinter steckt Tabuisierung.“