Neue Villa-Musica-Chefin Ervis Gega plant neue Konzepte für einen magischen Ort

Eigentlich tritt Ervis Gega ja erst im September ihr Amt als neue Künstlerische Leiterin der rheinland-pfälzischen Stiftung Villa Musica an, doch Arbeit macht die Berufung schon jetzt. „Ich bin bereits mitten in der Planung für die nächste Saison“, erzählt die Musikerin. Und das soll vom Stammsitz der Stiftung in der Landeshauptstadt Mainz ausstrahlen bis vor die Tore ihrer Wahlheimatstadt Bonn, wo Gega in dieser neuen Funktion dann auch für das von der Villa Musica gestaltete Musikprogramm im Arp Museum/Bahnhof Rolandseck verantwortlich sein wird. Bekannt ist sie in der Bonner Region aber vor allem in einer anderen Funktion: Sie ist die Künstlerische Leiterin der Klassischen Philharmonie.