Gesellschaft für Kunst und Gestaltung Erwin Hapke und Werner Haypeter zeigen ihre Faltungen

Im Laufe der nächsten 35 Jahre, in denen Hapke das Haus nie verlässt, entstehen Tausende von Tier- und Menschenfiguren, Architekturen und Symbolen, die der Einsiedler auf drei Etagen in der ehemaligen Dorfschule arrangiert. Die Präzision, mit der die Wesen, Szenen und Objekte gefaltet wurden, ist beeindruckend, ihr Variantenreichtum scheinbar unerschöpflich. Erwin Hapke wollte, dass sein Universum nach seinem Tod als Gesamtkunstwerk erhalten bleibt. Wegen der Fragilität der Papiere war dies jedoch nicht möglich, bedauert heute sein Neffe Matthias Burchardt, der den Nachlass sicherte. Mittlerweile werden Arbeiten Erwin Hapkes in verschiedenen Ausstellungen gezeigt, als Einzelpräsentation oder, so wie in der gkg, im Dialog mit zeitgenössischen Positionen.