Im Juli auf dem Bonner KunstRasen Eurythmics-Star Dave Stewart über seine Anfänge im Rheinland

Es gab eine Zeit, da war der kleine Ort Wolperath bei Neunkirchen-Seelscheid ein Hotspot der Pop-Musik. Hier hatte auf einem bäuerlichen Anwesen der legendäre Soundtüftler Conny Plank sein Studio eingerichtet. Vor seiner Tür scharrten die Musiker mit den Füßen. Doch Plank war wählerisch, ließ sogar U2 (bestätigt) und David Bowie (Legende) abblitzen. Hinein schafften es aber Brian Eno, die Kölner Pop-Avantgardisten Can oder Midge Ures Ultravox. Und Dave Stewart, an der Seite von Annie Lennox die männliche Hälfte des Pop-Duos Eurythmics. Deren 1981 erschienenes Debüt-Album „In the Garden“ haben sie mit Plank in seinem Studio „near Siegburg“, wie Stewart noch weiß, produziert. „Ich habe dort sehr viel Zeit verbracht“, erinnert er sich, „sogar schon, bevor wir anfingen, an dem Album zu arbeiten.“ Stewart erzählt im Gespräch, das wir vor seinem Bonner KunstRasen-Gastspiel mit den Eurythmic-Hits per Video geführt haben, dass die Zeit mit Plank ihn als Musiker sehr geprägt habe. „Ich habe bei ihm gelernt, genügend Selbstbewusstsein zu entwickeln, um selbst Aufnahmen zu produzieren. Das Wichtigste, das ich von Conny gelernt habe, war: Es gibt keine Regeln.“