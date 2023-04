Ausstellung „Modische Raubzüge“ in Euskirchen Wenn die Mode raubt und tötet

Was für ein Kleid! Von den Trägern bis hin zum bodenlangen Saum ist es mit roten Federn besetzt. Jede Bewegung, jeder Luftzug, ist dazu angetan, den Besatz in Bewegung zu versetzen und die Trägerin wirken zu lassen, als sei sie in flackernde Flämmchen gehüllt. 2010 wurde die extravagante Robe in Düsseldorf kreiert. Speziell für einen Abend, speziell für ein ganz bestimmtes Fest. Das zerbrechliche Material lässt weder zu, dass man sich damit hinsetzt, noch dass man es reinigt. Hunderte von Perlhühnern mussten dafür Federn lassen, die anschließend eingefärbt wurden.