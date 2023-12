Das Bonner LVR Museum wird zum Forschungslabor Expedition ins Mittelalter für junge Besucher und Familien

Die Hauptattraktion ist das Bogenschießen am Wochenende, das will jeder mal probieren in dem interaktiven Forschungslabor. Aber auch die Arbeit am Mikroskop ist begehrt. Und dann die Fragen: Wieviel wiegt der Panzer eines mittelalterlichen Kriegers? Oder: Mit welchen Pfeilspitzen konnte man einen Lamellenpanzer durchschlagen? Und: Was ist ein Feinstrahlgerät? In der Ausstellung „Das Leben des Bodi“ gab das begleitende Forschungslabor bereits Antworten auf diese Fragen und war der Hit im LVR-Landesmuseum. Ein Parcours, in dem die Besucher in die Rolle des Archäologen schlüpfen konnten, um an fünf Thementischen experimentell und analytisch tief in die faszinierende Welt des frühen Mittelalters einzutauchen.