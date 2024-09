Konzert in der Aula der Uni Bonn Fabian Müller bringt zum Beethovenfest sein eigenes Orchester mit

Vor ziemlich genau drei Jahren konnte man den Bonner Fabian Müller schon einmal in der Doppelrolle als Pianist und Dirigent erleben: In der Kreuzkirche mit allen fünf Klavierkonzerten von Ludwig van Beethoven. Partner war das Kölner Kammerorchester. Zum Beethovenfest brachte der 33-Jährige nun sogar sein eigenes Orchester mit. Die Trinity Sinfonia hatte er erst im vergangenen Jahr zusammen mit Freunden gegründet, viele davon Kammermusiker, mit denen er bereits mehrfach Konzerte gegeben hat. Unter anderem in seiner eigenen Konzertreihe, den „Bonner Zwischentönen“ in der Endenicher Trinitatiskirche. Das Gotteshaus, an dem Müllers Vater als Pfarrer wirkte, wurde nun zur Namenspatronin des Orchesters.