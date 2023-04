GA Weihnachtslicht: Benefizkonzert im Beethoven-Haus Fabian Müller spielt Bachs Wohltemperiertes Klavier

Zuvor aber war er bereits mit dem Werkpaar in cis-Moll – und vor allem in der fünfstimmigen Fuge daraus – in ganz andere Ausdrucksregionen vorgedrungen. Mehr als in den Stücken zuvor denkt man bei den langen Notenwerten des Fugenthemas an einen großen Kirchenraum und an den Klang einer mächtigen Orgel, der man mit kontemplativer Andacht zuhört. In noch tiefere Schichten drang Müller mit dem Werkpaar in f-Moll vor. Hier hört man Trauer und Schmerz, die sich im Präludium in einer ruhigen Sechzehntelbewegung artikulieren und in der Fuge dann durch ein chromatisch eingefärbtes Thema in schlichten Viertelnoten ungeheuer intensiviert werden. Müller machte hier durch sein Spiel Bachs kunstvolle Stimmführung transparent und nachvollziehbar und zeigte zugleich, wie ergreifend schön und menschlich diese Musik dabei ist. An anderer Stelle gestaltete er ein Werkpaar auch schon mal als Kontrast. Das Präludium in g-Moll gefiel in der feinen, eleganten klanglichen Abstufung der rhythmisch-motivisch kontrastierenden Stimmen, der er eine dynamisch eher robust gestaltete Fuge folgen ließ. Der Abschluss der Reise durch die Präludien und Fugen des Wohltemperierten Klaviers geriet am Schluss mit dem Werkpaar in h-Moll noch einmal ganz besonders eindringlich, vor allem in der umfangreichen vierstimmigen Fuge beeindruckte Müller mit seiner nuancierten Anschlagskultur, die jede Stimme mit Ausdruck erfüllte. Nachdem der letzte Akkord verklungen war, herrschte noch eine Weile andächtige Stille. Dann folgte begeisterter Applaus. Ein Abend, der Lust machte aufs kommende Beethovenfest, das Fabian Müller als Residenzkünstler feiern wird.