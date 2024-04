Ein Messie für die Kölner Kultur Wer war Ferdinand Franz Wallraf?

Die Geschichte ist eine launische Diva. Die Kunstgeschichte erst recht. Was heute der letzte Schrei ist, kann morgen kalter Kaffee sein und übermorgen wieder das Interessanteste vom Interessanten. Wer da schnell zugreift, kann seine Mitbewohner/innen damit in den Wahnsinn treiben. Er (meist sind es ja Männer) kann damit aber auch selbst in die Geschichte eingehen. So erging es dem Kölner Ferdinand Franz Wallraf, der vom Sohn eines Schneidermeisters erst zum Akademiker aufstieg, dann zum Allesheranraffer, dann zur historischen Figur. Vor 200 Jahren, am 18. März 1824, trat mit Wallrafs Tod sein Testament in Kraft und machte die Domstadt zur Erbin einer ebenso einzigartigen wie unüberschaubaren Kunstsammlung.